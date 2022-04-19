Понад 572 дитини постраждали від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні постраждали понад 572 дитини. З них 205 загинули, а поранені 367.

"Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося — 205. Зросла кількість поранених — 367", — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 118, Київській — 108, Харківській — 91, Чернігівській — 54, Херсонській — 43, Миколаївській — 40, Луганській — 36, Запорізькій — 25, столиці — 16, Сумській — 16, Житомирській — 15.

Зокрема, стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.

Також 18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина, а через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

Крім того, вчора було завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

По материалам: Подробности