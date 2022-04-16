Общество
Гуманітарні коридори: Верещук повідомила про евакуацію людей 16 квітня
У суботу, 16 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів для евакуації українців з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Гуманітарні коридори на 16 квітня:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна — Бахмут (місце зборів — вул. Первомайська, 42).
- с. Гірське — Бахмут (місце зборів — вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне — Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
Нагадаємо, що 14 квітня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій на Харківщині, внаслідок чого загинули 7 людей.
По материалам: Подробности