Гуманітарні коридори: Верещук повідомила про евакуацію людей 16 квітня

У суботу, 16 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів для евакуації українців з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 16 квітня:

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна — Бахмут (місце зборів — вул. Первомайська, 42).

с. Гірське — Бахмут (місце зборів — вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне — Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, що 14 квітня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій на Харківщині, внаслідок чого загинули 7 людей.

По материалам: Подробности