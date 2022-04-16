Общество

Гуманітарні коридори: Верещук повідомила про евакуацію людей 16 квітня

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Гуманітарні коридори: Верещук повідомила про евакуацію людей 16 квітня

У суботу, 16 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів для евакуації українців з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 16 квітня: 

  • З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті. 
  • Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • Попасна — Бахмут (місце зборів — вул. Первомайська, 42).
  • с. Гірське — Бахмут (місце зборів — вул. Гагаріна, 13).
  • Рубіжне — Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ. 

Нагадаємо, що 14 квітня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій на Харківщині, внаслідок чого загинули 7 людей.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На выплаты пособия по безработице выделили дополнительный миллиард

24 минуты ago

Чат-ботом єВорог уже воспользовались более 257 тысяч украинцев

1 час ago

ДСНС создал интерактивную карту с местами взрывоопасных предметов

2 часа ago

Работа над заполнением опросника ЕС почти завершена — Зеленский

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button