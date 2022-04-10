Общество

ЗСУ ліквідували низку командирів окупантських військ (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

ЗСУ ліквідували низку командирів окупантських військ (фото)

Збройні сили України ліквідували ще кількох персоналій з керівного складу окупантських військ РФ. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Українського сафарі 2.0" продовжуються, а тому ще одна порція "свіженьких" та "правильних" окупантів зі складу зс рф вже під'їхала та очікує. Зустрічайте:

  • командир артилерійського реактивного дивізіону 200 омсбр підполковник Динар Хаметов із села Пестреци, Татарстан;
  • командир парашутно-десантного батальйону 31-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади майор Ягідар Деніс, випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища;
  • командир мотострілецької роти, старший лейтенант Зайцев Дмитро випускник Московському ВОКУ;
  • командир взводу управління ДСАДн 37 омсбр старший лейтенант Доржієв Мунко з бурятського улусу Хойтобеє;
  • лейтенант Росгвардії Максим Концов.

ЗСУ ліквідували низку командирів окупантських військ (фото)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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