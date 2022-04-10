ЗСУ ліквідували низку командирів окупантських військ (фото)

Збройні сили України ліквідували ще кількох персоналій з керівного складу окупантських військ РФ. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Українського сафарі 2.0" продовжуються, а тому ще одна порція "свіженьких" та "правильних" окупантів зі складу зс рф вже під'їхала та очікує. Зустрічайте:

командир артилерійського реактивного дивізіону 200 омсбр підполковник Динар Хаметов із села Пестреци, Татарстан;

командир парашутно-десантного батальйону 31-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади майор Ягідар Деніс, випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища;

командир мотострілецької роти, старший лейтенант Зайцев Дмитро випускник Московському ВОКУ;

командир взводу управління ДСАДн 37 омсбр старший лейтенант Доржієв Мунко з бурятського улусу Хойтобеє;

лейтенант Росгвардії Максим Концов.

По материалам: Подробности