Общество

У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих жителів у підземному переході (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих жителів у підземному переході (фото)

У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих і закатованих жителів у підземному переході в районі Садків, аби потім знищити їх у крематорії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими.

 

У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих жителів у підземному переході (фото)

Тут збирають тіла вбитих

Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

Далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі.

У Маріуполі маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі, повідомляє міськрада.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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