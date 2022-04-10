У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих жителів у підземному переході (фото)

У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих і закатованих жителів у підземному переході в районі Садків, аби потім знищити їх у крематорії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими.

Тут збирають тіла вбитих

Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

Далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі.

У Маріуполі маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі, повідомляє міськрада.

По материалам: Подробности