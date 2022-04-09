На Луганщині отруйну хмару від вибуху цистерни з азотною кислотою зносить на позиції росіян — ОВА

Пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти вітром зносить у бік позицій російських окупантів поблизу Кудряшівки та Варварівки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони. Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють — не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій.

Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру — уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

По материалам: Подробности