Общество

В Україні з’явилися нові види шахрайства

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Україні з'явилися нові види шахрайства

Національний банк України виступив із попередженням громадянам країни щодо діяльності шахраїв в умовах повномасштабної війни росії проти нашої держави.

Про це повідомила прес-служба банку у Telegram.

У НБУ зазначили — шахраї вправно маніпулюють і наголошують на емоціях співчуття і страху, а також користуються скрутним становищем своїх жертв.
 
Зловмисники розповсюджують фейкові оголошення про оренду житла або евакуацію, розповсюджують фейкові SMS-розсилки про надання грошової допомоги в рамках "є-Підтримки", організовують фейковий збір грошей на допомогу біженцям (в тому числі, дітям) та військовим, а також розповсюджують фейкові оголошення про продаж військової амуніції.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Даже никто не заметил: Лукашенко провел «блестящую спецоперацию» в Украине

30 минут ago

В Киев возвращается миссия ООН

1 час ago

В Украине запускают новую систему оповещения — как будет работать

2 часа ago

В РФ усилили пропаганду среди военных: что придумали

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button