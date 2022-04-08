В Україні з’явилися нові види шахрайства

Національний банк України виступив із попередженням громадянам країни щодо діяльності шахраїв в умовах повномасштабної війни росії проти нашої держави.

Про це повідомила прес-служба банку у Telegram.

У НБУ зазначили — шахраї вправно маніпулюють і наголошують на емоціях співчуття і страху, а також користуються скрутним становищем своїх жертв.



Зловмисники розповсюджують фейкові оголошення про оренду житла або евакуацію, розповсюджують фейкові SMS-розсилки про надання грошової допомоги в рамках "є-Підтримки", організовують фейковий збір грошей на допомогу біженцям (в тому числі, дітям) та військовим, а також розповсюджують фейкові оголошення про продаж військової амуніції.

По материалам: Подробности