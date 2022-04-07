— мер » src=»/wp-content/uploads/2022/04/665f387a4eb475454da2d405baff60da.jpg» alt=»В окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей — мер» width=»100%» />

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей. Про це заявив міський голова Іван Федоров.

Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 людей.

За словами Федорова, росіяни викрадають викладачів Мелітопольського педагогічного університету. Також вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не домігшись того ж від шкіл.

Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами.

Раніше стало відомо, що окупанти утримують у полоні голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму та викрали директорів п'яти шкіл.

По материалам: Подробности