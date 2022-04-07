Общество

Гуманітарні коридори на 7 квітня: названі маршрути

Photo of Admin Admin Send an email 28 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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Гуманітарні коридори на 7 квітня: названі маршрути

На 7 квітня влада отримала погодження на відкриття 10 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя. Про це повідомляє голова Мінінтеграції Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 7 квітня:

  • З Маріуполя до Запоріжжя

На власному транспорті.

  • З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.  

  • З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

  • З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті. 

  • З міста Мелітополь до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

  • З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • З міста Рубіжне до міста Бахмут

З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

  • Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 28 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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