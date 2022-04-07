Гуманітарні коридори на 7 квітня: названі маршрути

На 7 квітня влада отримала погодження на відкриття 10 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя. Про це повідомляє голова Мінінтеграції Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 7 квітня:

З Маріуполя до Запоріжжя

На власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті.

З міста Мелітополь до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З міста Рубіжне до міста Бахмут

З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

По материалам: Подробности