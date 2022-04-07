Общество
Гуманітарні коридори на 7 квітня: названі маршрути
На 7 квітня влада отримала погодження на відкриття 10 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя. Про це повідомляє голова Мінінтеграції Ірина Верещук.
Гуманітарні коридори на 7 квітня:
- З Маріуполя до Запоріжжя
На власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.
- З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя
На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
З селища Гірське до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
- Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
По материалам: Подробности