Общество

«Ашан» згортає бізнес в росії

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 6 апреля, 2022
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"Ашан" згортає бізнес в росії

Компанія "Ашан" більше не працюватиме на російському ринку. Головний офіс прийняв рішення припинити поставки і зупинити інвестиції мережі в Росію.

Про це повідомили на сторінці Retail Association of Ukraine.

C перших днів війни компанія "Ашан Україна" засудила збройну агресію росії.

Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення — згорнути інвестиції і припинити поставки в рф.

Що це означає для росії:

  • Не будуть відкриватися нові магазини.
  • Не будуть ремонтуватися існуючі магазини.
  • Не буде підтримуватися ІТ-технології та проекти.
  • Не буде оновлюватися ключове програмне забезпечення, наприклад касове, логістичне, комерційне і т. д.
  • Не будуть поставлятися імпортні товари в рф — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Auchan Holding — французька корпорація, представлена в багатьох країнах світу. Один з найбільших у світі операторів роздрібних мереж. Компанія продовжувала працювати на території росії з початку війни в Україні 24 лютого.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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