Общество

В Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів

В Україні кількість полонених російських військових становить нині близько 600 осіб. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук розповіла, що в Україні близько 600 полонених російських військових.

"Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз. Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права", — сказала вона.

Також вона зазначила, що сьогодні питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.

"Говорили про те, як змусити росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, змусити росію відпустити полонених, які з 2014 року деякі з них, і так само жінки, знаходяться на території Донецької та Луганської областей", — сказала Верещук.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинские флаги на трибунах: гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

26 минут ago

На госорганы Украины совершается очередная кибератака – как уберечься

41 минута ago

Штайнмайер раскаялся в поддержке России и «Северного потока-2»

1 час ago

Акции Twitter выросли более чем на 25% после того, как Илон Маск приобрел 9% акций социальной сети

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button