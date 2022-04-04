В ООН назвали кількість жертв війни в Україні

Внаслідок воєнного вторгнення росії на територію України загинули 1417 мирних жителів та 2038 було поранено. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини на 3 квітня.

Усього вбито 1417 осіб (293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей та 802 дорослих, стать яких поки що невідома).

У Донецькій та Луганській областях 468 загиблих та 1036 поранених. З них на підконтрольній Україні території 401 убитий та 784 поранених, а на території, контрольованій "ЛДНР", — 67 убитих та 252 поранених.

У Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях 949 жертв та 1002 постраждалих.

Зазначається, що більшість смертей серед мирного населення викликало застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, зокрема важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

По материалам: Подробности