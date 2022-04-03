У Бучі в братських могилах поховано щонайменше 280 людей — мер

У Бучі під Киевом, яку 1 квітня звільнили від окупантів, військові знайшли кілька братських могил, в яких поховано майже 280 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на мера міста Анатолія Федорука.

За словами очільника міста, трупи людей лежать на вулицях міста. Про це свідчать і фотографії кореспондентів, які супроводжують військових.

За словами комбата батальйону "Свобода" територіальної оборони Києва Петра Кузика, Бучу постраждала менше Ірпеня, однак "все сплюндровано, пограбовано".

Старосту села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко знайшли мертвими. Окупанти взяли подружжя в полон 10 днів тому, — повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.

По материалам: Подробности