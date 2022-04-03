Общество

У Бучі в братських могилах поховано щонайменше 280 людей — мер

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Бучі в братських могилах поховано щонайменше 280 людей - мер

У Бучі під Киевом, яку 1 квітня звільнили від окупантів, військові знайшли кілька братських могил, в яких поховано майже 280 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на мера міста Анатолія Федорука.

У Бучі в братських могилах поховано щонайменше 280 людей - мер

За словами очільника міста, трупи людей лежать на вулицях міста. Про це свідчать і фотографії кореспондентів, які супроводжують військових.  

У Бучі в братських могилах поховано щонайменше 280 людей - мер

За словами комбата батальйону "Свобода" територіальної оборони Києва Петра Кузика, Бучу постраждала менше Ірпеня, однак "все сплюндровано, пограбовано".

Старосту села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко знайшли мертвими. Окупанти взяли подружжя в полон 10 днів тому, — повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Лондонская биржа металлов больше не будет размещать на своих складах ряд металлов из РФ

23 минуты ago

Арахамия: Мы хотим создать украинское НАТО

38 минут ago

Планы после победы: в Украине построят наземную станцию ​​Starlink

1 час ago

Ракета, которая взорвалась в Белгороде, прилетела из России – расследователи

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button