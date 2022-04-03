Общество

Окупанти закатували та вбили марафонця з «Книги рекордів України»

Photo of Admin Admin Send an email 29 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України"

Російські окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича. Тіло хлопця знайшли в селі Боромля на Сумщині після його звільнення українськими військовими, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.
Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич.

Марафонець поставив рекорд у 2019 році.
Він у повній військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование «частью российского арсенала»

14 минут ago

NFT-музей войны уже собрал более $600 тысяч в поддержку Украины

44 минуты ago

«Новые санкции уже в пути»: ЕС будет способствовать международному расследованию зверств россиян под Киевом

59 минут ago

Плел паутину контактов с Россией: посол Украины раскритиковал президента Германии

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button