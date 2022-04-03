Російські окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича. Тіло хлопця знайшли в селі Боромля на Сумщині після його звільнення українськими військовими, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.

Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич.

Марафонець поставив рекорд у 2019 році.

Він у повній військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…

По материалам: Подробности