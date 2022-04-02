Общество

США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги

Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті Міноборони США.

"Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії", — йдеться у тексті релізу.

До можливостей цього пакету входять:

  • Ракетні системи з лазерним наведенням
  • Тактичні БПЛА Switchblade
  • БПЛА Puma
  • Броньовані високомобільні багатоцільові машини
  • Боєприпаси малого і великого калібрів
  • Прибори нічного бачення, тепловізори
  • Тактичні захисні системи зв’язку
  • Комерційні послуги супутникової зйомки
  • Медикаменти, польове обладнання тощо.

"Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ", — зазначили у МО США.

Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення рф.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Богатейшие россияне потеряли $50 млрд с начала года

29 минут ago

Зеленский: Мы не слабое государство, Украина могла бы усилить НАТО

44 минуты ago

В Британии обозначили «границы», когда Украина должна завершить войну – СМИ

2 часа ago

Инфляция в еврозоне в марте поставила очередной рекорд — 7,5%

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button