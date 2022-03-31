Общество

Відшкодування за пошкоджене майно: як подати заявку в «Дії»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Відшкодування за пошкоджене майно: як подати заявку в "Дії"

В Україні вже більше як місяць триває війна, яку було розпочато росією 24 лютого. Окупанти масово руйнують та знищують домівки мирних жителів. Десятки тисяч людей залишилися "без даху над головою".

Держава гарантує відбудування зруйнованого через війну майна. Щоб отримати відшкодування, потрібно подати заявку в застосунку "Дія".

Розберімось, як це зробити. 

Відшкодування за пошкоджене майно: як подати заявку в "Дії"

Послуга реалізовується Мінцифрою за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісу ефективного регулювання BRDO.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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