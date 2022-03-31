Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про те, що до Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян. Про це вона сказала у відеозверненні.

Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету "Червоного Хреста" про те, що рф підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ. По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів.

28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка, а 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя.

Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста.

Крім того, на сьогодні також погоджено два гуманітарні коридори: доставка гумдопомоги і евакуації людей з Мелітополя, а також проїзд колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

На зворотньому шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

По материалам: Подробности