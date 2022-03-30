Регулятор звернувся до Уряду з проханням надати підтримку українським мовникам

Під час засідання 29 березня голова Національної ради Ольга Герасим’юк повідомила, що провела розмову з прем’єр-міністром України про підтримку українських мовників і провайдерів програмної послуги, які в надскладних умовах воєнного часу, під обстрілами і руйнуваннями мереж, роблять усе від них залежне, аби мовлення українських телевізійних каналів і радіостанцій тривало в усіх містах і містечках нашої України.

Вона наголосила, що до Уряду скеровано листа, в якому Національна рада просить про підтримку забезпечення і локального, і загальнонаціонального мовлення.

"Ми аргументуємо все в тих межах, які необхідні для забезпечення боротьби на інформаційному фронті", – зауважила голова медіарегулятора.

В умовах воєнної агресії мовлення місцевих компаній як ніколи раніше необхідне для надання життєво важливої інформації для населення. Національна рада так само намагається сприяти і діяльності великих мовників, які сьогодні об’єдналися у єдиний марафон. Всі вони забезпечують інформування і в країні, і за кордоном власним коштом. Шукають можливості утримати на роботі увесь свій штат.

Національна рада підтримує компанії, які мають проблеми з продовженням мовлення, у тому, як вони мають працювати надалі.

"Ми добре розуміємо і фінансову скруту, яка виникає, і неможливість працювати через об’єктивні обставини, через те, що люди змушені рятувати свої родини. Багато людей змушені мігрувати і країною, і за кордон. Всі ми в одному човні!" – сказала Ольга Герасим’юк.

Крім того, Ольга Герасим’юк ще раз попросила медіа не вестися на різноманітні фейки, що, мовляв, регулятор чинить комусь якісь перешкоди.

"Поширену певними особами інформацію про те, що хтось хоче когось закрити, виставити на вулицю, прошу сприймати як недолугий фейк", – підкреслила вона.

Національна рада стоїть на сторожі свободи слова і права ЗМІ мовити в ефірах усіх без винятку патріотичних мовників.

На переконання Ольги Герасим’юк, сьогодні серед нас немає опозиції чи влади – зараз є єдиний фронт! Нині мовлять усі телевізійні і радіоканали. Мовлять усі, хто працює на інтереси держави.

По материалам: Подробности