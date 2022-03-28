У Донецьку скоротили подачу питної води до одного разу на дві доби

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В окупованому Донецьку обмежать подачу питної води, жителі зможуть поповнити запаси один раз на дві доби. Про це повідомляє російський "РБК" із посиланням на "владу" самопроголошеної республіки.

Подача води донеччанам здійснюватиметься з 19:00 до 21:00 раз на 48 годину. В окупованій Макіївці питна вода подаватиметься раз на 72 години з 18:00 до 21:00.

21 лютого у "ДНР" запровадили режим надзвичайної ситуації через припинення централізованого питного водопостачання, повідомивши, що було пошкоджено насосну станцію Південно-Донбаського водоводу. Ця станція подає воду з каналу Сіверський Донець — Донбас, який забезпечує Карлівську та Великоанадольську фільтрувальні станції у напрямку Красноармійська та Маріуполя, а також населені пункти Докучаєвськ та Оленівку.

24 лютого внаслідок бойових дій було пошкоджено і сам канал Сіверський Донець — Донбас. Це стало причиною перебоїв з подачею питної води.

По материалам: Подробности