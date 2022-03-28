Байден выступил в Варшаве во время бомбежек Львова: главные тезисы

В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден приехал в Польшу — он встретился с украинскими беженцами и выступил в Варшаве.

Президент США назвал Варшаву "символом свободы" и выразил поддержку Польше. Также он отметил, что Украина находится на первой линии борьбы за демократию и назвал украинцев героями.



Глава Белого дома подчеркнул — война России против Украины является стратегическим провалом Кремля.

Что сказал Байден

Ситуация не будет решена через несколько дней или месяцев. Надо подготовиться к долговременной борьбе.

Украина храбро осуществляет сопротивление в борьбе за демократию, за верховенство права, свободу слова, право на ассоциацию, свободу прессы и т.д.

Россия в себе подавила демократию, и сейчас пытается это сделать в других местах.

Путин не заинтересован в каких-либо переговорах, а мы не заинтересованы в войне.

Рубль вследствие санкций превратился в пепел. Экономика России практически упала на половину. Именно Путина нужно считать виновным в этом.

Страны НАТО — одно целое, поэтому Путин не должен даже думать атаковать их.

США будут выделять средства на гуманитарную помощь Украине.

Эта война уже стала стратегическим провалом России.

Россия возвращается в Советский Союз.

Путин может и должен закончить эту войну. Он не может оставаться у власти.

Украина никогда не может оставаться победой для России.

По материалам: Подробности