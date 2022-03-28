Общество

Байден выступил в Варшаве во время бомбежек Львова: главные тезисы

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 28 марта, 2022
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Байден выступил в Варшаве во время бомбежек Львова: главные тезисы

В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден приехал в Польшу — он встретился с украинскими беженцами и выступил в Варшаве.

Президент США назвал Варшаву "символом свободы" и выразил поддержку Польше. Также он отметил, что Украина находится на первой линии борьбы за демократию и назвал украинцев героями.
 
Глава Белого дома подчеркнул — война России против Украины является стратегическим провалом Кремля. 

Что сказал Байден 

  • Ситуация не будет решена через несколько дней или месяцев. Надо подготовиться к долговременной борьбе.
  • Украина храбро осуществляет сопротивление в борьбе за демократию, за верховенство права, свободу слова, право на ассоциацию, свободу прессы и т.д.
  • Россия в себе подавила демократию, и сейчас пытается это сделать в других местах.
  • Путин не заинтересован в каких-либо переговорах, а мы не заинтересованы в войне.
  • Рубль вследствие санкций превратился в пепел. Экономика России практически упала на половину. Именно Путина нужно считать виновным в этом.
  • Страны НАТО — одно целое, поэтому Путин не должен даже думать атаковать их.
  • США будут выделять средства на гуманитарную помощь Украине.
  • Эта война уже стала стратегическим провалом России.
  • Россия возвращается в Советский Союз.
  • Путин может и должен закончить эту войну. Он не может оставаться у власти.
  • Украина никогда не может оставаться победой для России.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 28 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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