» src=»/wp-content/uploads/2022/03/9239157bd523c4baacb7ec6114892596.jpg» alt=»Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с россией» width=»100%» />

Финляндия полностью прекращает железнодорожное сообщение с россией. Об этом сообщил финский оператор поездов VR Group.

Компания уже объявила о приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с РФ, а с 27 марта прекращаются и грузовые перевозки.

VR Transpoint (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора VR — ред.) приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения.

Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.

27 марта будут курсировать последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

По материалам: Подробности