Общество

Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с россией

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 27 марта, 2022
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Финляндия полностью прекращает железнодорожное сообщение с россией. Об этом сообщил финский оператор поездов VR Group. 

Компания уже объявила о приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с РФ, а с 27 марта прекращаются и грузовые перевозки.

VR Transpoint (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора VR — ред.) приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения.

Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.

27 марта будут курсировать последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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