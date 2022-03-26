В Киеве и области вводят комендантский час
Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Ограничения продлятся с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника — 28 марта.
По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.
Как сообщали в КГГА, ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно. В столице работает инфраструктура:
- коммунальщики,
- транспортники,
- медики,
- спасатели.
Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.
Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
По материалам: Подробности