Общество

В Киеве и области вводят комендантский час

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 26 марта, 2022
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В Киеве и области вводят комендантский час

Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Ограничения продлятся с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника — 28 марта.

По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

Как сообщали в КГГА, ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно. В столице работает инфраструктура:

  • коммунальщики,
  • транспортники,
  • медики,
  • спасатели.

Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.

Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 26 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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