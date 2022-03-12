Обращение Зеленского к парламенту Великобритании: главные заявления

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Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании.

1. На первый день нападения вся Украина проснулась от ракетных ударов — "и с тех пор не спит";

2. На второй день отбивались на суше и море. Президент пересказал историю с защитниками острова Змеиный и их "непарламентской" фразой;

3. Удары по жилым кварталам начались на третий день, "и это окончательно показало нам и всему миру — кто великие люди, а кто — просто звери";

4. Украинцы сохранили человечность, сохраняя лицо в отношении с пленными, "которых начали брать на четвертый день";

5. На пятый день террор уже был откровенным — против городов и городков, бомбы, падающие на школы и больницы";

6. На шестой день ракеты упали уже на Бабий Яр, место, где нацисты умертвили сотни тысяч человек;

7. На седьмой день мы поняли, что они рушат даже церкви;

8. На восьмой день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции, и "это большой террор против всех";

9. На девятый — мы слушали встречу глав МИД стран НАТО, мы ощутили, что альянсы не действуют, даже небо закрыть не могут;

10. На десятый — безоружные украинцы в оккупированных городах начали массово протестовать;

11. На одиннадцатый — начали бомбить жилые массивы, эвакуировали детей из поврежденной детской онкобольницы;

12. На двенадцатый, когда потери ВС РФ превысили 10 тыс убитыми в этом счету появился генерал — это дало уверенность, что будет ответственность за преступления от Международного суда или украинского оружия;

13. На тринадцатый день в заблокированном ВС РФ Мариуполе ребенок умер от обезвоживания. "Они не пускают, не дают завезти ни воду, ни продукты людям".

По материалам: Подробности