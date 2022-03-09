Общество

Гуманитарная помощь: Кабмин утвердил перечень товаров

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Гуманитарная помощь: Кабмин утвердил перечень товаров

Кабинет министров Украины утвердил перечень категорий товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. № 224.

Это будет происходить без проведения процедуры признания таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае.

В перечень вошли почти все продовольственные товары и широкий список промышленных.

Согласно документу, на период военного положения пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи, проводится по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления товаросопроводительных документов или декларации.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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