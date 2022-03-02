Посол Республики Польша: Киев – неприступный город

Помимо упорства, гордости и патриотизма украинцев, Украина обладает очень высокими военными навыками, заявил в среду посол Польши в Украине Бартош Чихоцки. Он также добавил, что Киев — «неприступный город», потому что украинцам «кроме жизни нечего терять».

Цихоцкому задали вопрос о текущей ситуации в Киеве на польском радио «Тройка». Он признался, что связывался со слушателями в Польше из бункера, где он сейчас находился, потому что «тревога о бомбе только что была снята». В ходе разговора он также признался, что ему приходилось бежать в бункер примерно по пять раз в день. Несмотря на это, он решил, что ночь в его районе была очень тихой. — Мне сложно сказать, везде ли так было в Киеве, — добавил он, пишет Первая Лента.

Он добавил, что до войны на Украине не мог представить себе такого масштаба нарушения русскими международного права, но и не мог представить, что Украина — кроме упрямства, гордыни и патриотизма украинцев — имеет такие высокие военные навыки. — Теоретически они слабая сторона, но использует то, что имеет, крайне грамотно. Здесь, от мальчишек-подростков до пенсионеров, все будут защищать своих близких и ничего хорошего для россиян здесь нет, — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что Россия меняет тактику, бомбёжек будет больше.