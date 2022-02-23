Стало известно, кто в Кремле отвечает за ОРДЛО

Стало известно о том, кто именно в Российской Федерации отвечает за направление ОРДЛО и решает важные вопросы, кроме тех, за которые отвечает резидент России Владимир Путин.

Так называемый «бывший председатель совета министров ОРЛО» Марат Баширов рассказал, кто именно занимает эту «должность». Он отметил, что зампредседателя Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев играет ключевую роль в ситуации с Донбассом, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Баширов отметил, что Медведев занимается вопросами координации беженцев и «многими другими».

«Дмитрий Медведев солирует в Донецком кейсе. Можно считать, что он курирует процесс координации вопроса с «беженцами» и другие темы. А их сейчас будет очень много», — заявил Баширов.

Стоит отметить, что официально в России никто не называл ответственного за ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО изымают личные автомобили, «мобилизируют» даже инвалидов.