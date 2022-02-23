В ОРДО изымают личные автомобили: «мобилизируют» даже инвалидов
Боевики продолжают принудительно собирать людей.
В ОРДО продолжается массовая «мобилизация» местного населения. При этом многие не спешат идти воевать и просто этого не хотят делать.
Местные жители в социальных сетях пишут о том, что в неподконтрольной Украине Макеевке члены НВФ «собрали и вывезли около 1000−1200 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
Местные жители отмечают, что изымают также личные автомобили.
«Полным ходом идет изъятие личных автомобилей. Движение поездов по ДЖД на минимуме», — написала местная жительница.
Также пишут о том, что члены НВФ «мобилизируют» даже инвалидов.
«Двоюродного брата моего мужа забрали вчера из Тореза. Инвалид с зрением -8, навоюет он конечно там…» — отметил местный житель.
«У меня один вывод. Как можно больше мобилизовать. Чтоб люди в Украину невыездными стали. Может третьим фронтом будут стоять. А потом все равно участник. И пипец. Не выездной», — заявил участник дискуссии.
Ранее мы сообщали, что в Украине не вводят мобилизацию, но призывают резервистов.