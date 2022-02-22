Украина несет потери: сводка за 21 февраля
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции.
За вчерашние сутки, 21 февраля, боевики на Донбассе 84 раза нарушили режим прекращения огня. Украина снова понесла потери по итогам дня.
По итогам прошедших суток двое украинских воинов погибли, 12 – получили ранения и были отправлены в больницы, еще шесть военных получили боевые травмы, пишет Первая Лента со ссылкой на штаб ООС.
«В результате обстрела два украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы», — отмечает пресс-служба.
В штабе уточнили, что 64 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Также был зафиксирован случай пролета вражеского беспилотника, предположительно «Орлан-10».
Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ признает ОРДЛО. В этом указе также есть пункт, согласно которому Москва отправляет своих военных в «республики» для якобы «установления мира» на этой территории.