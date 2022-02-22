Общество

Украина несет потери: сводка за 21 февраля

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
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За вчерашние сутки, 21 февраля, боевики на Донбассе 84 раза нарушили режим прекращения огня. Украина снова понесла потери по итогам дня.

По итогам прошедших суток двое украинских воинов погибли, 12 – получили ранения и были отправлены в больницы, еще шесть военных получили боевые травмы, пишет Первая Лента со ссылкой на штаб ООС.

«В результате обстрела два украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы», — отмечает пресс-служба.

В штабе уточнили, что 64 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Также был зафиксирован случай пролета вражеского беспилотника, предположительно «Орлан-10».

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ признает ОРДЛО. В этом указе также есть пункт, согласно которому Москва отправляет своих военных в «республики» для якобы «установления мира» на этой территории.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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