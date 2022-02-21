В ОРЛО объявили о «мобилизации» даже пенсионеров

Похоже, что в ОРЛО немногие хотят воевать за так называемую «республики». Несмотря на «мобилизацию» найти желающих удается.

В связи с такой ситуацией так называемый «глава ОРЛО» Леонид Пасечник принял решение призвать пенсионеров на «воинскую службу». Пока правда речь идет о добровольной службе». Пасечник подписал так называемый «указ», согласно которому мужчины старше 55 лет могут быть добровольно призваны на военную службу, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Внести изменение в указ от 19.02.2022 № УГ-98/22 «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории ЛНР», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — сообщается в так называемом «указе».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местные жители не хотят воевать с Украиной и массово отказываются от «мобилизации».