Общество

В ОРДЛО уже появились мародеры: местных жителей призывают быть осторожными

Пока местные жители покидают свои хозяйства, там орудуют мародеры.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 февраля, 2022
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Многие жители ОРДЛО боятся эвакуироваться, опасаясь за свое имущество, к сожалению. Имточник сообщает о том, что слухи о начавшихся кражах из жилья эвакуировавшихся являются правдой.

По последним данным воры точно «обнесли» уже около ста квартир, в Донецке более 50 и в Макеевке более 40, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Где-то этим занимаются «неблагополучные» соседи, но настораживает, что мародерами, а по другому их никак нельзя назвать,  является также криминал, который грабит по наводке и даже высказываются подозрения, что это делается не наугад, а по «слитым» спискам эвакуированных. В последнее — верится, поскольку никакой защиты перечня эвакуированных не было и нет», — заявил источник.

Об аналогичной ситуации говорят жители Харцызска и Горловки в ОРДО, а также Луганска и Стаханова в ОРЛО.

Причем, ситуация скорее всего будет усугубляться, поскольку каждый день в Россию уезжают новые люди, по сути бросившие свое жилье на произвол судьбы абсолютно безо всякой охраны.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО объявили о «мобилизации» даже пенсионеров.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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