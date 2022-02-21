В ОРДЛО уже появились мародеры: местных жителей призывают быть осторожными

Многие жители ОРДЛО боятся эвакуироваться, опасаясь за свое имущество, к сожалению. Имточник сообщает о том, что слухи о начавшихся кражах из жилья эвакуировавшихся являются правдой.

По последним данным воры точно «обнесли» уже около ста квартир, в Донецке более 50 и в Макеевке более 40, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Где-то этим занимаются «неблагополучные» соседи, но настораживает, что мародерами, а по другому их никак нельзя назвать, является также криминал, который грабит по наводке и даже высказываются подозрения, что это делается не наугад, а по «слитым» спискам эвакуированных. В последнее — верится, поскольку никакой защиты перечня эвакуированных не было и нет», — заявил источник.

Об аналогичной ситуации говорят жители Харцызска и Горловки в ОРДО, а также Луганска и Стаханова в ОРЛО.

Причем, ситуация скорее всего будет усугубляться, поскольку каждый день в Россию уезжают новые люди, по сути бросившие свое жилье на произвол судьбы абсолютно безо всякой охраны.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО объявили о «мобилизации» даже пенсионеров.