Залужный официально прокомментировал ситуации на Донбассе

Боевики на Донбассе своими обстрелами наносят ущерб обычным людям, а также уничтожают объекты инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный назвал такие действиями провокацией.

Он отметил, что поступает информацию из ОРДО, что в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением, пишет Первая Лента со ссылкой на заявление Залужного.

«Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация», — заявил Залужный.

Он добавил, что на данный момент Украина делает все, чтобы проинформировать международные организации о подготовке таких провокаций.

Ранее мы сообщали, что Украина все еще не видит тог, что Россия готовится к полномасштабной войне.