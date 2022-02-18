Украина все еще не видит тог, что Россия готовится к полномасштабной войне

На данный момент Украина не видит признаков полномасштабной операции Российской Федерации в отношении возможной агрессии. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В тоже время он добавил, что боевики на Донбассе массово провоцируют украинских военных для того, чтобы создать картинку, как будто Украина стреляет сама, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«Если речь идет о полномасштабной операции по нашей стране, мы такого не видим. Что мы сейчас видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но 17 февраля была дерзкая, массированная провокация. Какая цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно», — заявил он.

В тоже время он отметил, что Украине как бы этого ни хотелось, нужно быть сдержанными. Он добавил, что в ни в коем случае не вестись ни на какие провокации.

Ранее американский президент Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.