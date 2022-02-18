Общество

Украина все еще не видит тог, что Россия готовится к полномасштабной войне

Однако уже заявляют о провокациях.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

На данный момент Украина не видит признаков полномасштабной операции Российской Федерации в отношении возможной агрессии. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В тоже время он добавил, что боевики на Донбассе массово провоцируют украинских военных для того, чтобы создать картинку, как будто Украина стреляет сама, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«Если речь идет о полномасштабной операции по нашей стране, мы такого не видим. Что мы сейчас видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но 17 февраля была дерзкая, массированная провокация. Какая цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно», — заявил он.

В тоже время он отметил, что Украине как бы этого ни хотелось, нужно быть сдержанными. Он добавил, что в ни в коем случае не вестись ни на какие провокации.

Ранее американский президент Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В сеть слили видео, где Зеленский назвал дату наступления РФ на Украину

2 часа ago

Мы опасаемся, что Россия ищет повод для нападения на Украину — глава НАТО

17 часов ago

Россия перебрасывает войска в сторону Украины и собирает кровь — Глава Пентагона

17 часов ago

Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину

17 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button