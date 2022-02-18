Резников выступает за легализацию оружия: это нужно сделать

Украине необходимо легализировать оружие. Такое мнение выразил министр обороны Алексей Резников, который выступает за принятие такого закона.

Во время выступления в Верховной раде сегодня, 18 февраля, Резников отвечал на вопросы депутатов. Одним из них была легализация оружия в стране, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано», — заявил Резников.

Ранее в одном из интервью министр обороны заявил, что оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь.

При этом на данный момент неизвестно, когда в парламенте могут депутаты рассмотреть законопроект об оружии.

Ранее мы сообщали, что Россия перебрасывает войска в сторону Украины и собирает кровь.