Общество

Резников выступает за легализацию оружия: это нужно сделать

Министр обороны называет это важным и нужным шагом.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
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Украине необходимо легализировать оружие. Такое мнение выразил министр обороны Алексей Резников, который выступает за принятие такого закона.

Во время выступления в Верховной раде сегодня, 18 февраля, Резников отвечал на вопросы депутатов. Одним из них была легализация оружия в стране, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано», — заявил Резников.

Ранее в одном из интервью министр обороны заявил, что оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь.

При этом на данный момент неизвестно, когда в парламенте могут депутаты рассмотреть законопроект об оружии.

Ранее мы сообщали, что Россия перебрасывает войска в сторону Украины и собирает кровь.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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