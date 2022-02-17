Привет водителям и не только: в ОРДО пересмотрят правила дорожного движения

В ОРДО в ближайшее время могут пересмотреть правила дорожного движения. Об этом заявили в так называемом «министерстве транспорта ОРДО».

Там заявили о том, что для ОРДО целесообразным является разработать новую редакцию правил дорожного движения с целью синхронизации и гармонизации с правилами дорожного движения Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так называемый «начальник отдела метрологии, сертификации, стандартизации и технического регулирования минтранса» при этом не рассказал, как именно могут измениться правила дорожного движения в «республике».

«По итогам проведения заседания, членам межведомственной рабочей группы поручено проработать вопросы о внесении изменений в нормативные правовые акты ДНР для создания дорожной карты по переходу транспортной отрасли Республики на требования Технического регламента Таможенного союза „Безопасность автомобильных дорог“», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО начали серьезно наказывать за нарушение «комендантского часа».