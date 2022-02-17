Если будет чрезвычайная ситуация: как будет работать метро и транспорт в Киеве

В Киеве разрабатывают специальный план на случай, если произойдет чрезвычайная ситуация. Столица готовится к возможному наступлению со стороны Российской Федерации.

Директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявил, что в случае чрезвычайной ситуации весь транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом – в частности, метро будет перевозить пассажиров и служить укрытием, пишет Первая Лента со ссылкой на сайт Киевской администрации.

«Метрополитен – это транспорт, имеющий сооружения двойного назначения, которые используются для перевозки пассажиров и защиты населения как укрытие. А именно: метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (примерно 6 часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие», — сказал чиновник.

Он добавил, что метро снабжено специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей, имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтровентиляционные установки для очистки воздуха.

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