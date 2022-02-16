Вакцинация и инфекция дают наилучшую защиту от COVID-19 — итальянский вирусолог

По словам итальянского вирусолога профессора Фабрицио Преглиаско, люди, вакцинированные двумя дозами COVID-19, которые затем заражаются коронавирусом, лучше всего защищены.

Врач-инфекционист, проф. Маттео Бассетти заявил, что «тот, кто переболел COVID-19 и не собирается делать прививку, совершает большую ошибку». Ученые считают, что вирус будет продолжать циркулировать в течение длительного времени, и стратегия вакцинации изменится, пишет Первая Лента.

«Лучшая смесь для защиты от COVID-19 — это вакцинация и заражение», — сказал исследователь из Миланского университета. Он пояснил, что это происходит потому, что идет очень сильная реакция антител на спайковый белок коронавируса, и тогда инфекция создает еще более сильный барьер.

По словам Преглиаско, тем, кто был вакцинирован дважды, а затем заразился, возможно, не потребуется принимать третью дозу. — Но ты должен все это доказать. Сегодня рекомендуется, что необходимо также четвертое мероприятие, то есть третья доза вакцины. Посмотрим в будущем, — сказал он в интервью итальянскому агентству ADNKronos.

Аналогичное мнение высказал в интервью этому агентству профессор Маттео Бассетти, инфекционист из больницы в Генуе.

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