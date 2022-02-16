Пушилин наконец-то признался, почему в действительности в ОРДО не отменят «комендантский час»

На недавней пресс-конференции главе ОРДО Денису Пушилину вновь пришлось ответить на вопрос: когда уже будет отменен «комендантский час», который действует в «республике» уже восьмой год.

Если раньше он пенял на «коварные ДРГ» и коронавирус, говорил про заботу о гражданах, то теперь решил сказать нечто похожее на правду. Как выяснилось, Пушилин опасается за свою жизнь – ведь именно ночью, по его словам, реализовались преступные замыслы против «первого главы республики» Александра Захарченко, а также убили боевиков Гиви и Моторолу. Подготовительная деятельность к этим убийствам проводилась в ночное время суток, утверждает Пушилин, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время статистика за 2021 год намекает на то, что выходить на улицу страшно не только ночью, а и среди бела дня. Согласно официальному отчету, за 2021 год в «республике» зарегистрировало почти 6900 преступлений (можно предположить, что реальная цифра намного выше). И основным источником опасности являются вовсе не «шпионы» извне, готовящие покушение на «власть».

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО начали серьезно наказывать за нарушение «комендантского часа».