Пропагандистские паблики, который подконтрольны ОРДО, разместили теперешние фотографии донецкого аэропорта. Были опубликованы фотографии как территория аэропорта выглядит сейчас

По данным пабликов ОРДО, сейчас это место трудно назвать аэропортом, так как он полностью разрушен, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«До войны он был символом нового времени для Донецка, так как был построен за 860 миллионов долларов к UEFA Euro 2012. Во время войны он стал «символом свободы и независимости», — отметил один из пабликов.

В то время Донецкий аэропорт уступал только Борисполю, так как туда летало очень много рейсов. На данный момент ничего кроме металлолома от аэропорта не осталось.

Стоит отметить, что так называемые «власти» ОРДО уже не раз заявляли о строительстве нового аэропорта, но больше обычных высказываний ничем это не закончилось.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО не верят в большую войну на Донбассе.