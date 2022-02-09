Только местные: в ОРДЛО запретили ввоз сигарет, даже с РФ

Так называемые «власти» ОРДЛО приняли решение запретить ввоз табачных изделий с Российской Федерации, а также других стран. На данный момент официальных заявлений по этому поводу не поступало.

«Республики» подписали так называемое «соглашение» № 38 «О временном запрете ввоза табачного сырья и табачных отходов на единую таможенную территорию из Российской Федерации, а также из третьих стран» от 8 февраля, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Таким образом, «власти» ОРДЛО запретили этим «документом» импорт сигарет в ОРДЛО. Соответствующее «решение» было опубликовано на сайте так называемого «главы ОРДО» Дениса Пушилина.

При этом, официально «власти» обеих «республик» никак не комментируют такое решение, почему было приняты такие действия. Также неизвестно до какого времени будет действовать «распоряжение».

В комментарии к данному решению пользователи в социальных сетях прогнозируют скорое подорожание сигарет местного производства.

Ранее мы уже сообщали, что в ОРДО снова подорожали сигареты.