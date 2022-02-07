В ОРДО вводят жесткие карантинные ограничения: без вакцинации никуда

В ближайшее врем в ОРДО усилят карантинные ограничения. С 10 февраля 2022 года без справки о вакцинации (или справки о том, что вы переболели ковидом) нельзя будет зайти в торговые центры в Донецке, который временно неподконтролен Украине.

В связи с этим нарастает социальное возмущение в ОРДО. Однако многие не переживают, ведь, например, в Ростове-на-Дону также действует это правило, на входе в ТРЦ везде висят объявления, но никто кьюар-коды не проверяет. При этом в ОРДО кьюар-кодов нет, обычные допотопные бумажки с печатями, подделать такую вообще не проблема, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Еще больше возмущений по поводу того, что хотят принудительно вакцинировать студентов. В сети распространяют информацию о том, что в связи с новым распоряжением главы «республики» и ректора ДонНУ по усилению противоковидных мер, каждую неделю (понедельник) от каждой группы обязательно требуют 2 человека на вакцинацию. Исключения — только документы о медицинских противопоказаниях.

Также требуют, чтобы все принесли копии своих сертификатов о вакцинах и документов о противопоказаниях. Если студент принципиально отказывается, вызывают лично в приемную декана.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО отреагировали на новый ассортимент в магазинах.