Это все развод – жители ОРДО отреагировали на новый ассортимент в магазинах

В магазинах Донецка, который временно неподконтролен Украине, появился новый ассортимент товаров. На него весьма быстро отреагировали местные жители.

Так на прилавках появились колбасы, произведенные из мяса оленей, бобров, глухаря и куропатки. Цены колеблется в районе 870−1150 российских рублей (примерно 300−430 грн), пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

При этом, также в ассортименте появились консервы из мяса зайца, косули, оленя и лося, по цене от 306 до 345 российских рублей (115−120 грн) за баночку.

Дончане в социальных сетях отмечают, что магазин, где продают такие деликатесы, находится на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Театрального.

Мнения у местных жителей по поводу деликатесов разделились. Некоторые намерены их попробовать, в тоже время большинство людей негативно отреагировали на появление необычных продуктов.

«Элитная жратва для новой элиты?» — написал местный житель.

«Это все развод л… хов на бабло», — считает житель Донецка.

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