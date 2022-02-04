Луганчан снова обманули: обещали ведь совсем другое

Прошел фактически месяц после того, как в неподконтрольном Луганске в два раза подняли цены на проезд в общественном транспорте. Местные жители поделился впечатлениями о поездках.

Они отмечают, что ни одного нового автобуса на маршрутах так и не появилось, при этом прибыли у перевозчиков явно выросли, ведь топливо существенно в цене не изменилось, как и другие расходники, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Многие местные жители жалуются на то, что водители как были хамы, нарушающие ПДД и курящие за рулем, так и остались. Также осталась и грязь, и поломанные сиденья, и протекающие крыши.

При этом появились и новые неприятности. Водители простаивают даже в часы пик, когда на остановках толпы. Также жители Луганска жалуются на то, что вечером невозможно уехать, все водители работают до 18-00,19-00, а дальше город вымирает, работает 155,197,134 и все. Троллейбусы вообще ездят только до 17-30.

Источник сообщает, то якобы перевозчикам дали 2 месяца на то, чтобы привести в порядок машины, но как это исправит ситуацию никто не знает.

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