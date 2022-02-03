Снова Киев – Пушилин нашел виновных в очередных проблемах ОРДО
На этот раз обвинил в "минировании".
В ОРДО нашли виновных в том, кто в последнее время массового минирует различные заведения в «республике». Там якобы сова нашли след Киева.
Так называемый «глава ОРДО» Денис Пушилин заявил, что Украина пошла на такой шаг, чтобы дестабилизировать ситуацию в «республике», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
«Выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть», — заявил он.
Также Пушилин добавил, что волна ложных минирований ранее прокатилась и по аннексированному Крыму.
Он заявил, что якобы Киев хочет повысить градуса напряженности не только среди обычного населения, но и среди членов НВФ.
«Это прямое свидетельство готовности к наступательным действиям», — добавил Пушилин.
Ранее в ОРДО уже называли причину минирования зданий в «республике».