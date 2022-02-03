Почти 1,4 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за войны на Донбассе

Миграционные перемещения внутри Украины происходят уже восемь лет. Сегодня около 1,4 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта. Если ситуация станет более серьезной, таких людей будет больше. Об этом заявила Хелена Краевска из Польской гуманитарной акции.

Краевская подчеркнула, что конфликт в Украине в Европе «часто воспринимают как замороженный, не зная, что там каждый день происходят перестрелки, трагедии на минах и осечки». С 2014 года внутри страны происходят внутригосударственные миграционные перемещения. Около 1,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, вынужденными покинуть свои дома, а приблизительно 300 тысяч из них нуждаются в гуманитарной помощи, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Если конфликт обострится, таких людей станет больше, потому что в зоне боевых действий проживает уже более 5 миллионов человек. Многие из них могут быть вынуждены принять очень непростое решение: покинуть родину или построить новый дом.в другой части страны», — сказала она.

Ранее мы сообщали, что Польша готова предоставить Украине предметы первой необходимости и оборонительное вооружение.