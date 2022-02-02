Общество

В Луганске Омикрон продолжает «косить» детей: ситуация ухудшается

Еще несколько школ в городе отправили на дистанционное обучение.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 2 февраля, 2022
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С вчерашнего дня, первого февраля, дня еще 24 школы в Луганске, который неподконтролен Украине,  перешли на дистанционное обучение. Ранее на дистанционный формат занятий из-за «роста уровня заболеваемости ОРВИ среди учащихся» перешли восемь школ.

Дистанционка продлится пока что до 11 февраля, далее по ситуации. Официально причина звучит так: «Во исполнение рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник сообщает, детей массово госпитализируют в инфекционные отделения. В день поступают десятки пациентов. Родители соглашаются на госпитализацию, так как риски вполне реальны.

Многие родители говорят, что начало болезни сопровождается кишечным расстройством и температурой до 39 градусов. Вряд ли это обычная ОРВИ, все очень похоже на Омикрон, но в ОРЛО заявляют, что никто ничего не знает.

Ранее мы сообщали, что при Омикроне дети болеют очень тяжело.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 2 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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