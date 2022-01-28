В «ДНР» школы приостановили учебу: но не все

В ОРДО местными «властями» было принято решение закрыть несколько школ. Официальная причина – ОРВИ.

Школы закрыли, якобы в связи с тем, что показатель заболеваемости ОРВИ среди детей выше предыдущей недели в 1,7 раза и выше аналогичного периода 2021 года на 35,7%, а также, что заболеваемость именно школьников выросла по сравнению с предыдущей неделей в 1,9 раза и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 24,8%, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Так в ОРДО прекратилась учеба в:

в 135 классах 18 школ г. Донецка;

в 45 классах 9 школ г. Харцызска;

в 30 классах 7 школ г. Тореза;

в 21 классе 4 школ и полностью в 2 школах г. Макеевки;

в 1 школе Тельмановского района;

в 17 классах 9 школ г. Горловки;

12 классах 1 школы г. Снежное;

в 6 классах 3 школ г. Енакиево;

полностью в 3 школах г. Ждановка.

При этом в местном » минздраве» заявили, что школы закрыли в том числе из-за «распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон», симптомы которого напоминают развитие ОРВИ». Однако никто разбираться в том, на что болеют дети не будет. Тестирования фактически никто не проводит.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО часть школ также отправили на дистанционную форму обучения.