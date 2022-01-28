Есть надежда – 2022 год может стать последним дня пандемии коронавируса

2022 год может стать последним в борьбе против коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Ляшко дал свой прогноз относительно развития пандемии, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«Вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы — это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть пандемию COVID-19. Появление вакцин и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками дает возможность оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19», — заявил он.

В последнее время фиксируется все больше новых штаммов коронавируса, последний из которых подвид Омикрона.

Напомним, что сегодня, 28 января, в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. В стране почти 35 000 новых заражений за сутки.