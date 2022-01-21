В «ДНР» ввели новые выплаты на детей: кто может получить помощь

В 2022 году так называемые «власти» «ДНР» намерены больше помогать родителям с детьми. Там приняли решение ввести новые выплаты на детей.

Так называемый «министр труда и социальной политики ДНР» Лариса Толстыкина рассказала подробности по новым выплатам. Она отметила, что с 1 января 2022 года в ОРДО было произведено увеличение ряда социальных пособий и введены новые выплаты на детей, аналогичные выплатам в Ростовской области Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

По ее словам, в 2022 году в ОРДО введут единовременное пособие при передаче ребенка в семью, размер которого в 2022 году составит 17 450 рублей. Также будет выплачена социальная помощь в размере 30 тысяч рублей при создании приемной семьи. В «ДНР» также обещают доплату к денежному вознаграждению родителям-воспитателям и приемным родителям на ребенка-инвалида — 4 500 рублей.

Ранее в «ЛНР» опубликовали новые размеры социальных пособий для жителей «республики».