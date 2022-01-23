В «ДНР» заявили, что ВСУ активно готовятся применять химическое оружие

В так называемой «ДНР» продолжают заявлять о том, что украинская армия намерена использовать химическое оружие на Донбассе.

Так называемый «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что якобы украинские военные проходят специальную подготовку для применения химического оружия. Он также добавил, что якобы Вероятность «использования Украиной химического оружия» на Донбассе якобы достаточно высока, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«На полигоне Анадоль на базе 25 бригады ВСУ проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ, в связи с чем сохраняется вероятность совершения противником провокаций с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в населенные пункты Авдеевка и Красный Лиман», — заявил Эдуард Басурин

Ранее мы сообщали, что у «ДНР» возникли проблемы с РФ — все больше «кидают на деньги».