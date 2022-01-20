В Украине резкий скачок заболеваемости на ковид: почти 20 новых случаев за сутки

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине ухудшается. Если в конце 2021 года и в первые дни 2022 в стране фиксировали по несколько тысяч случаев заболеваемости, а после Рождества было уже 10 000 новых пациентов, то сейчас эта цифра приближается к 20 000.

Так за сутки 19 января в Украине было выявлено 18 479 случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных – 2 044 ребенка (это 11% от общего количества) и 492 медработника. Госпитализировали в эту среду 2 151 человека, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерств здравоохранения.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковской области (2777), а также во Львовской области (1440) и Киеве (1409), Тернопольской (1145) и Сумской (1137) областях.

Также за сутки зафиксирован 131 летальный случай Covid-19. Смертельных случаев больше всего зарегистрировали в Харьковской области (16), в Днепропетровской области и в Киеве (по 12).

За все время пандемии в стране заболело 3 799 382 человек.

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