Потеряют работу – украинцам прогнозируют тяжелый 2022 год

В 2022 году украинцам будет сложнее найти работу. Специалисты считают, что процент безработицы снова увеличится, и в среднем составит 10% от числа трудоспособного населения.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложно в это время найти высокооплачиваемую работу, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Он также предполагает, что возможны сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных

Другой эксперт руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин предпологает, что в первом квартале 2022 года безработица может вырасти, за счет аграрного сектора.

«Экономическая активность остается низкой и будет угнетаться высокими ценами на энергоносители», – уточнил Шевчишин.

Ранее мы сообщали, что польские предприниматели и различные фирмы продолжают заманивать украинских специалистов в различных профессиях. Отмечается, то вакансий с большими зарплатами становится все больше и больше.